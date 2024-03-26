Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог оценила решение банков списать долги пострадавших в приграничных регионах

Политолог Линдигрин: банки жертвуют прибылью ради пострадавших в Белгороде

close
100%
Depositphotos

Все понимают крайне тяжелое положение пострадавших, семей погибших в теракте, а также тех, кого ежедневно обстреливают на приграничных территориях, и стараются помочь, каждый в своей сфере, заявила «Газете.Ru» генеральный директор «Института региональных проблем», политолог Наталья Линдигрин.

«Наиболее серьезно и весомо выглядят, на мой взгляд, инициативы банкиров о готовности списать долги», — сказала Наталья Линдигрин.

Политолог считает, что реальная поддержка пострадавших в трагедии показывает высокий уровень консолидации общества.

«Прямо заинтересованные в получении доходов финансовые организации готовы пожертвовать частью своей прибыли», — подчеркнула она.

Эксперт отметила, что сплоченность и единство показывает вся Россия: от обычных граждан до крупнейших финансовых корпораций, которые заявили о своей поддержке пострадавших или же сообщили о таких планах.

Ранее Сбер сообщил о списании кредитов клиентов, погибших от военных действий и терактов.

В пресс-службе компании отметили, что Сбербанк поддерживает жителей Белгорода и других приграничных регионов с первых дней специальной военной операции.

Кроме этого, Совкомбанк и «Хоум банк» заявили, что проведут единоразовое списание всех кредитов для пострадавших от обстрелов в Белгороде и других приграничных российских регионах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами