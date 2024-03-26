Политолог оценила решение банков списать долги пострадавших в приграничных регионах

Все понимают крайне тяжелое положение пострадавших, семей погибших в теракте, а также тех, кого ежедневно обстреливают на приграничных территориях, и стараются помочь, каждый в своей сфере, заявила «Газете.Ru» генеральный директор «Института региональных проблем», политолог Наталья Линдигрин.

«Наиболее серьезно и весомо выглядят, на мой взгляд, инициативы банкиров о готовности списать долги», — сказала Наталья Линдигрин.

Политолог считает, что реальная поддержка пострадавших в трагедии показывает высокий уровень консолидации общества.

«Прямо заинтересованные в получении доходов финансовые организации готовы пожертвовать частью своей прибыли», — подчеркнула она.

Эксперт отметила, что сплоченность и единство показывает вся Россия: от обычных граждан до крупнейших финансовых корпораций, которые заявили о своей поддержке пострадавших или же сообщили о таких планах.

Ранее Сбер сообщил о списании кредитов клиентов, погибших от военных действий и терактов.

В пресс-службе компании отметили, что Сбербанк поддерживает жителей Белгорода и других приграничных регионов с первых дней специальной военной операции.

Кроме этого, Совкомбанк и «Хоум банк» заявили, что проведут единоразовое списание всех кредитов для пострадавших от обстрелов в Белгороде и других приграничных российских регионах.