МЧС завершило работы на месте теракта в «Крокусе»

Спасатели МЧС закончили разбирать завалы на месте теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего за время проведения работ специалисты разобрали и вывезли порядка 900 кубометров разрушенных конструкций. К разбору привлекли свыше 1 тыс. спасателей и более 300 единиц специальной техники. Для проведения работ МЧС прибегало к услугам кинологов и робототехническим комплексам. Отмечается, что спасатели вручную разбирали развалины, прежде чем к работе смогла приступить тяжелая техника.

Помимо этого, специалисты полностью устранили последствия пожара.

Уточняется, что все дальнейшие работы проведут «механизированным способом с применением инженерной техники».

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, случился пожар, уничтоживший здание.

Ранее в ФСБ сообщили, что заказчик теракта в «Крокусе» пока не установлен.