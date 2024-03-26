Краснов поручил прокурорам проанализировать ситуацию с мигрантами в регионах

На расширенной коллегии Генпрокуратуры сотрудникам надзорного ведомства поручили проанализировать миграционную ситуацию в регионах. Такую задачу поставил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, передает ТАСС.

«Прокурорам необходимо <…> проанализировать ситуацию в этой сфере и выработать сбалансированные решения», — отметил Краснов.

По его словам, сотрудники надзорного ведомства должны провести анализ, учитывая региональную специфику. Необходимо определить правильный баланс между обеспечением безопасности россиян и экономической целесообразностью использования иностранной рабочей силы.

Краснов в числе актуальных выделил вопрос борьбы с преступлениями незаконных и трудовых мигрантов, количество которых возросло на три четверти — до 21 894.

До этого генпрокурор призвал проверить паспорта безопасности объектов с массовым пребыванием людей. Он обратил внимание, что неоправданное промедление в реагировании на деструктивные акции можно приравнять к скрытому соучастию.

Ранее генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла».