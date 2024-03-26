Стали известны подробности побега исполнителей теракта в «Крокусе»

Исполнители теракта в «Крокусе» ехали в сторону границы с Украиной со скоростью более 140 км/ч. Об этом сообщает РИА Новости.

Белый Renault дорожная камера на трассе М-3 «Украина» зафиксировала в районе деревни Башкино Наро-Фоминского района Московской области.

«Скорость машины террористов в 21:08 мск 22 марта составляла 141 км/ч», — отметили в сообщении, уточнив, что разрешенная скорость для легковых автомобилей на данном участке трассы ограничивается до 90 км/ч.

До этого стало известно, что исполнители теракта в «Крокусе» не менее шести раз нарушили ПДД в пути к границе с Украиной.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар. Террористы покинули здание и поспешили уехать на автомобиле.

Ранее сотрудник ГИБДД рассказал о погоне за террористами из «Крокуса».