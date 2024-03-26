В ФСБ назвали цель теракта в «Крокусе»

Теракт, произошедший в концертном зале «Крокус Сити Холл», был совершен с целью расшатать ситуацию в России. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) страны Александр Бортников, передает ТАСС.

»[Была цель] раскачать ситуацию, создать панику в обществе. Вы ведь видите, что происходит на линии боевого соприкосновения. Пресловутый контрнаступ, так называемый, не получилось у них ничего. Что [теперь] нужно делать, нужно доказывать свою состоятельность», — сказал глава ФСБ, намекая на роль Украины в теракте.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. По версии следствия, четверо мужчин начали стрельбу из автоматов по посетителям в фойе. Нападение они продолжили внутри концертной площадки, где также находились люди. Позже в здании начался крупный пожар.

Преступники пытались скрыться с места преступления, но их задержали утром 23 марта на территории Брянской области. Всего по делу пока проходят восемь фигурантов: непосредственные исполнители, а также подозреваемые, связанные с продажей автомобиля и сдачей квартиры для подготовки теракта.

Ранее Бортников заявил о причастности Киева к теракту в «Крокусе».