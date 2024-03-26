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Конституционный суд не стал комментировать вопрос возвращения смертной казни

Вопрос возвращения смертной казни может стать предметом рассмотрения КС

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Конституционный суд (КС) отказался комментировать вопрос возвращения смертной казни в России из-за того, что эта тема может стать предметом рассмотрения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высший судебный орган.

»Конституционный Суд воздерживается от комментария, поскольку в контексте обсуждения данной проблемы в сегодняшней ситуации вопрос может стать предметом рассмотрения КС РФ», — говорится в сообщении.

26 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно проанализировать весь спектр законодательства, которое имеет отношение к вызовам сегодняшнего времени. Он предложил создать рабочую группу для рассмотрения вопроса возвращения высшей меры наказания. По его словам, чтобы снять мораторий на смертную казнь референдум не понадобится, достаточно соответствующего решения Конституционного суда.

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева на фоне этого заявила, что решение Конституционного суда необходимо оставить в силе.

Ранее сообщалось, что Общественная палата обсудит возвращение смертной казни в РФ.

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