Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве открыли сезон проката велосипедов и электросамокатов

Сервисы аренды электросамокатов открыли летний сезон в Москве и Подмосковье

close
100%
«Газета.Ru»

Российские сервисы кикшеринга Whoosh, «Яндекс Go» и «Юрент» 26 марта объявили об открытии нового летнего сезона в Москве и Московской области. Об этом сообщило РИА Новости.

Так, сервисы Whoosh и «Юрент» заявили, что на улицы Москвы вернули 20 тыс. электросамокатов. В «Яндекс Go» парк в Москве и Подмосковье в этом сезоне увеличился до 30 тыс. самокатов.

В пресс-службах компаний заверили, что все самокаты в Москве в этом сезоне оснастили увеличенными номерами сразу с задней и передней стороны. Это поможет городским камерам фиксировать нарушения.

По данным «Яндекс Go», теперь самокаты компании можно найти в Митино, Коммунарке, Бутово, Красногорске, Долгопрудном, Химках и Мытищах.

В Whoosh отмечали, что число активных пользователей сервиса в Москве в 2023 году выросло на 41% на фоне 2022 года. Суммарно пользователи только этого сервиса в Москве и области совершили более 26,5 млн поездок и проехали более 47 млн километров.

Ранее в Саратове ввели запрет на езду в центре города на электросамокатах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами