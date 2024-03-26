В Москве открыли сезон проката велосипедов и электросамокатов

Российские сервисы кикшеринга Whoosh, «Яндекс Go» и «Юрент» 26 марта объявили об открытии нового летнего сезона в Москве и Московской области. Об этом сообщило РИА Новости.

Так, сервисы Whoosh и «Юрент» заявили, что на улицы Москвы вернули 20 тыс. электросамокатов. В «Яндекс Go» парк в Москве и Подмосковье в этом сезоне увеличился до 30 тыс. самокатов.

В пресс-службах компаний заверили, что все самокаты в Москве в этом сезоне оснастили увеличенными номерами сразу с задней и передней стороны. Это поможет городским камерам фиксировать нарушения.

По данным «Яндекс Go», теперь самокаты компании можно найти в Митино, Коммунарке, Бутово, Красногорске, Долгопрудном, Химках и Мытищах.

В Whoosh отмечали, что число активных пользователей сервиса в Москве в 2023 году выросло на 41% на фоне 2022 года. Суммарно пользователи только этого сервиса в Москве и области совершили более 26,5 млн поездок и проехали более 47 млн километров.

Ранее в Саратове ввели запрет на езду в центре города на электросамокатах.