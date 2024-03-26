Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев заявил об уходе из Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС). Он напомнил, что будучи заместителем главы ВРНС, он посетил за прошлый год 40 регионов России. Кроме того, по его словам, было открыто 89 отделений Собора по всей стране, а также созданы специальные советы по соблюдению президентского указа о сохранении традиционных ценностей, с которыми сотрудничают администрации губернаторов и региональные Общественные палаты.

«Я решил, что теперь могу сосредоточиться на работе в Царьграде. Пришло время возглавить собственный Царьград. Вы сами знаете, что я никогда его не возглавлял. Я был акционером, учредителем, но никогда не был на исполнительной роли. Я считаю, что та интеллектуальная задача, которая сейчас стоит, — создать образ будущего страны», — сказал Малофеев.

Он также анонсировал формирование Фонда Царьград, который займется продвижением законодательных инициатив, направленных на реформирование миграционной политики.

До этого Малофеев подчеркивал, что в информационной войне между Россией и Западом произошел «ключевой перелом», потому что российской стороне удается пробиваться через «западную цензуру».

По его словам, этот перелом связан с интервью, которое президент России Владимир Путин дал американскому журналисту Такеру Карлсону.

Ранее в России заявили о консолидации политиков на фоне действий Запада.