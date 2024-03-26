Российским блогерам без лицензии запретят создавать курсы и тренинги

Блогерам в России хотят запретить заниматься образовательной деятельностью при отсутствии диплома. А у не имеющих лицензию организаций ликвидируют право называться школами или институтами. Новые нормы станут частью общей стратегии по регулированию сфер блогинга и инфобизнеса, заявила депутат Госдумы Яна Лантратова телеканалу «360».

Планы по введению этих запретов объясняются большим количеством пострадавших от мошенников в сфере инфобизнеса, пояснила депутат. В Госдуме, по ее словам, создали специальную рабочую группу с сотрудниками министерств и представителями рынка, которая будет решать эти вопросы.

Теперь у создателей и ведущих тренинги или курсы на руках должен быть соответствующий диплом. Так, если это курсы по психологии, у человека должен быть диплом о высшем образовании по профилю психологии.

«Если рассказываете, как торговать на фондовом рынке, то покажите диплом экономиста или какой-то проект, который создали сами, – добавила Лантратова. – Но часто тренинги типа «Как стать миллиардером за 10 дней» проводят люди, которые никакого отношения к этому не имеют. Более того, за ними стоят организаторы финансовых пирамид».

По словам Лантратовой, с декабря прошлого года более 200 человек пожаловались ей на мошенничество в образовательной сфере. Пострадавшие рассчитывали закончить курсы и получить дипломы, а в результате выяснилось, что школы, институты и академии – это лишь названия, за которыми ничего не стоит.

Напомним, для блогеров, оказывающих образовательные услуги без аккредитации, введут наказание. Предполагается, что для получения аккредитации человек должен будет обратиться к специально созданной организации.

Ранее в России призвали отказаться от слова «инфоцыган», чтобы не оскорблять цыган.