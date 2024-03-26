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Мясников рассказал, о какой болезни может говорить неспособность влюбиться

Доктор Мясников: отсутствие любви – симптом хронического заболевания

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Если на протяжении всей жизни человек не может влюбиться, то чаще всего это говорит о наличии хронического заболевания или депрессии, считает заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников. Столкнувшимся с этой проблемой нужно пройти обследование у врача, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Мы знаем примеры любви у животных, значит это не только гормональная цепочка изменений, но и дар. Уж всем людям – это точно», – заявил врач.

В первую очередь людям, которые осознали, что никогда не влюблялись, нужно проверить печень, а затем проконсультироваться у психиатра – возможно, он выявит депрессию, считает Мясников.

Напомним, также доктор заявлял, что панические атаки, провоцирующие беспричинный страх, повышают риск нарушений мозгового кровообращения. По его словам, причиной возникновения этих состояний являются факторы стресса на фоне генетической предрасположенности.

Ранее Мясников рассказал, как избежать гниения пищи в кишечнике.

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