В Петербурге гражданина Таджикистана задержали за стрельбу около ТЦ

Молодого человека подозревают в участии в драке со стрельбой около торгового центра на станции метро Сенная площадь. Об этом сообщает 78.ru.
Предварительно, во время конфликта подозреваемый выстрелил в воздух из пистолета. Позже оружие он выкинул в реку Фонтанку. Известно, что задержанный является гражданином Таджикистана.
На данный момент 21-летний молодой человек находится в изоляторе. До этого он уже привлекался к ответственности за кражу.
Инцидент произошел около ТЦ «Пик». Во время драки один из участников взялся за оружие и выстрелил в воздух. Никто не пострадал. Приехавшие на место полицейские нашли гильзу.
Ранее под Новосибирском мужчины устроили перестрелку под окнами жилого дома.