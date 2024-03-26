В Петербурге гражданина Таджикистана задержали за стрельбу около ТЦ

Молодого человека подозревают в участии в драке со стрельбой около торгового центра на станции метро Сенная площадь. Об этом сообщает 78.ru.

Предварительно, во время конфликта подозреваемый выстрелил в воздух из пистолета. Позже оружие он выкинул в реку Фонтанку. Известно, что задержанный является гражданином Таджикистана.

На данный момент 21-летний молодой человек находится в изоляторе. До этого он уже привлекался к ответственности за кражу.

Инцидент произошел около ТЦ «Пик». Во время драки один из участников взялся за оружие и выстрелил в воздух. Никто не пострадал. Приехавшие на место полицейские нашли гильзу.

Ранее под Новосибирском мужчины устроили перестрелку под окнами жилого дома.