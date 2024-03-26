В Белгородской области пожарные пострадали при обстреле ВСУ

Двое пожарных пострадали в результате обстрела Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«При очередной атаке ВСУ на село Головчино под обстрел попало здание пожарно-спасательной части №43», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ранения тяжелой и средней степени тяжести получили начальник караула и пожарный. Их доставили в медицинское учреждение.

В 7:00 мск системы ПВО сбили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в Белгородской области, сообщало Минобороны России.

До этого в военном ведомстве сообщали, что в ночь на 26 марта военные РФ предотвратили атаку ВСУ по объектам на территории Белгородской области с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавший Белгород РСЗО Vampire.