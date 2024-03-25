Клуб «Мутабор» не возобновил работу

Клуб «Мутабор» не возобновил свою деятельность, несмотря на истечение срока назначенного судом запрета из-за «голой вечеринки» блогера и актрисы Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что суд принял решение на 90 суток приостановить деятельность клуба из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм.

«Они закрыты, там все опечатано. Пройти к клубу нельзя, он не работает. Говорят, должны открыться 27 апреля. И называются теперь «Арма», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что на московский клуб «Мутабор», который с 5 марта переименовался в ARMA, подали исковое заявление в Лефортовский районный суд. Истец Алясов А.Н требует взыскать с заведения 30 млн рублей в качестве компенсации за моральный вред, который Mutabor причинил мужчине из-за проведения «почти голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой.

Вечеринка Ивлеевой с дресс-кодом «almost naked» («почти обнаженные») прошла в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в «Мутаборе» и вызвала дискуссии в СМИ и социальных сетях. После вечеринки многим участвовавшим в ней звездам пришлось столкнуться с негласным бойкотом и принести извинения в социальных сетях.

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