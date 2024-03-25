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Россиянину, возглавлявшему банду сутенеров, вынесли приговор

В Саратове организатора банды сутенеров отправили в колонию на шесть лет

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В Саратове 26-летнего местного жителя признали виновным в создании преступного сообщества, содержании притона и вовлечении в занятие проституцией. Об этом сообщили пресс-служба областной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, с сентября 2017 года по октябрь 2022 года мужчина с сообщниками организовал агентство, в котором девушки добровольно или принудительно занимались проституцией. Клиенты получали услуги на территории квартир, гостиниц, саун в Саратове, Москве и Подмосковье. В 2022 году правоохранители вышли на злоумышленников и задержали их главаря.

«В ходе предварительного расследования подсудимый полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, по условиям которого обязался изобличить всех соучастников», — рассказали в прокуратуре.

Мужчина выполнил условия соглашения, суд назначил ему шесть лет и один месяц лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее в Магнитогорске осудили ОПГ сутенеров, вовлекавших подростков в проституцию.

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