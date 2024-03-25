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Российские врачи успешно приняли роды с многократным обвитием пуповиной вокруг шеи ребенка

В Ростове врачи приняли роды с шестикратным обвитием пуповиной вокруг шеи плода

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Depositphotos

В Ростове-на-Дону врачи городской больницы №6 приняли роды у 34-летней женщины с многократным обвитием пуповиной вокруг шеи ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

Пациентка поступила в акушерский стационар на 38-й неделе беременности.

«УЗИ показало ножное предлежание плода и 6-кратное обвитие пуповины вокруг шеи ребенка», — рассказали в ведомстве.

Учитывая эти обстоятельства, медики приняли решение провести экстренное кесарево сечение.

«На свет появился новый человечек с оценкой в 7-8 баллов по шкале Апгар. Малыш с рождения находится на совместном пребывание с мамой», — добавили в Минздраве.

Ранее подмосковные врачи спасли двойню с многократным переплетением пуповин.

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