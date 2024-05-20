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Путин по телефону поговорил с вице-президентом Ирана Мохбером

Путин после гибели Раиси побеседовал с вице-президентом Ирана Мохбером

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Алексей Никольский/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

В ходе беседы российский лидер выразил всем жителям исламской республики самые глубокие соболезнования в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси и ряда других государственных деятелей. Путин назвал иранского коллегу надежным партнером, который внес неоценимый вклад в развитие двусторонних отношений Москвы и Тегерана.

«Мохаммад Мохбер высказал искреннюю признательность за слова сочувствия и поддержки в это тяжелое для страны время», — говорится в заявлении.

Также в Кремле уточнили, что во время разговора обе стороны заявили о готовности и дальше укреплять всестороннее взаимодействие между РФ и Ираном.

19 мая вертолет, на борту которого находились президент Ирана и несколько других государственных деятелей, совершил жесткую посадку на северо-западе страны. Глава государства возвращался из Азербайджана после встречи с его лидером Ильхамом Алиевым. Всего в составе кортежа было три вертолета, два из которых без каких-либо проблем добрались до места назначения.

К поискам вертолета с Раиси были подключены все силовые структуры исламской республики. В конце концов специалистам удалось найти воздушное судно, однако никто из находившихся на борту людей не выжил. Позднее эту информацию подтвердили и в Тегеране.

Всего в вертолете вместе с Раиси было еще семь человек. В их числе министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и имам мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем. «Газета.Ru» выпустила подробный материал о произошедшем.

Ранее в НАТО выразили соболезнования Ирану в связи с гибелью главы государства.

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