Индия примет участие в саммите по Украине

Индия примет участие в предстоящем саммите по Украине в Швейцарии. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, сообщает газета The Siasat Daily.

«Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня глобального мира, безопасности и развития», — подчеркнул Моди.

По его словам, Индия будет представлять на мероприятии страны Глобального Юга и их видение ситуации на Украине. В то же время Моди не уточнил, станет ли он участвовать в конференции лично, отметив, что уровень представительства будет зависеть «от сроков, логистики и параллельных обязательств».

До этого Владимир Путин заявил, что РФ не собирается обсуждать «с центра поля» идеи урегулирования конфликта на Украине, которых не знает. Он назвал предлагаемые Западом и Киевом формулы по Украине основанными «на хотелках». По его словам, если Россию не хотят видеть на переговорах по Украине, «то и не надо». Глава государства подчеркнул, что попытка навязать России свои условия по урегулированию конфликта закончатся тем же, чем и попытка нанести ей стратегическое поражение.

2 мая МИД Швейцарии подтвердил даты проведения конференции по Украине. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Россия призвала своих союзников не участвовать в ней.

Ранее в Госдуме назвали предстоящий саммит по Украине в Швейцарии «антироссийским шабашем».