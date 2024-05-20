ВСУ обстреляли два села в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Никто не пострадал. Однако, в результате обстрела произошел пожар в хозяйственной постройке частного жилого дома и повреждения получила линия электропередачи. Все оперативные службы были направлены на место инцидента.

Кроме того, украинские военные обстреляли село Графовка Краснояружского района. Там так же повреждена линия электропередачи, без света временно остались абоненты шести населенных пунктов: поселка Прилесье, сел Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ, уточнил Гладков.

Минобороны РФ сообщало, что российские военные утром 20 мая уничтожили над Белгородской областью два беспилотных летательных аппарата и один реактивный снаряд, выпущенный из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».

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