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Медведев заявил, что подписать капитуляцию Украины может даже «свинья в ермолке»

Медведев: капитулировать может любой глава Украины, хоть «свинья в ермолке»

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что капитуляция Украины может быть подписана как президентом страны Владимиром Зеленским, так и любым его преемником. Своим мнением о легитимности украинского лидера после истечения срока президентских полномочий 21 мая он поделился в разговоре с ТАСС.

Медведев отметил, что для России Зеленский «и так военный преступник», поэтому утрата им официального статуса ничего не поменяет.

«Хотя он, как и любой его преемник (хотя о юридическом преемстве говорить тут не приходится), может выступить стороной, которая подпишет акт о безоговорочной капитуляции», — сказал политик.

По словам замглавы СБ РФ, у преступного режима не может быть правомочного правителя — «он всегда тоже преступник».

«Что же касается номинального или фактического лидера (главаря) такого режима, им может быть кто угодно. Любая «свинья в ермолке», вспоминая меткое выражение Гоголя», — отметил Медведев.

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