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Экс-глава ЦРУ рассказал, как ВСУ следует применять американские ПВО

Экс-глава ЦРУ: ВСУ нужно применять американские ПВО по целям в небе над Россией

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Shizuo Kambayashi/AP

Бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвид Петреус заявил, что украинские войска с помощью американских систем противовоздушной обороны (ПВО) должны уничтожать цели в российском воздушном пространстве. Об этом он рассказал в интервью CNN.

По его словам, Вашингтону следует «разрешить полное использование американских систем противовоздушной обороны над российским воздушным пространством, поскольку именно из воздушного пространства России сбрасываются авиабомбы».

«Русским даже нет необходимости заходить в воздушное пространство Украины, когда Харьков так близко к границе», — пояснил Петреус.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские войска взяли под контроль поселок Белогоровка в ЛНР, который находится в Северодонецком районе и с сентября 2022 года был под контролем Украины.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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