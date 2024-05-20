Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Силуанов назвал цель изменения налоговой системы

Силуанов назвал целью изменений налоговой системы снижение неравенства

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Силуанов назвал целью изменений налоговой системы снижение неравенства. Об этом пишет ТАСС.

Известно, что на данный момент параметры прорабатываются изменения НДФЛ для разных категорий доходов. Силуанов заверил, что Прогрессивная шкала НДФЛ должна затронуть только граждан с высокими доходами.

Он также добавил, что в рамках изменения налоговой системы будет предусмотрена амнистия для тех компаний, которые готовы отказаться от схем налоговой оптимизации.

До этого сообщалось, что в ближайшее время Минфин обсудит с бизнесом и парламентом предложения по изменению налоговой системы.

Силуанов также заявлял на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), что министерство финансов РФ намерено в середине мая обсудить с бизнесом конкретные предложения по корректировке налоговой системы.

Ранее Cилуанов выступил за большую открытость бюджета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами