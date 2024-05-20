Силуанов назвал цель изменения налоговой системы

Силуанов назвал целью изменений налоговой системы снижение неравенства. Об этом пишет ТАСС.

Известно, что на данный момент параметры прорабатываются изменения НДФЛ для разных категорий доходов. Силуанов заверил, что Прогрессивная шкала НДФЛ должна затронуть только граждан с высокими доходами.

Он также добавил, что в рамках изменения налоговой системы будет предусмотрена амнистия для тех компаний, которые готовы отказаться от схем налоговой оптимизации.

До этого сообщалось, что в ближайшее время Минфин обсудит с бизнесом и парламентом предложения по изменению налоговой системы.

Силуанов также заявлял на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), что министерство финансов РФ намерено в середине мая обсудить с бизнесом конкретные предложения по корректировке налоговой системы.

Ранее Cилуанов выступил за большую открытость бюджета.