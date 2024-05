Цзю-младший оценил победу Усика над Фьюри цитатой-мемом украинца

Тим Цзю, боксер и сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, в социальной сети X иронично оценил победу украинского боксера Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри.

«I am feel. Very feel», — написал он.

Ранее в одном из интервью Усик на вопрос «Нow do you feel? (Как ты себя чувствуешь?)» ответил: «I'm feel! I'm very feel». После этого грамматически неверная фраза стала популярной в интернете.

Поединок, который состоялся в ночь с 18 на 19 мая, продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Журналист Дэн Рафаэл рассказал, что украинец освободит титул IBF, который будет разыгран в предстоящем поединке между Даниелом Дюбуа и Филипом Хрговичем, который запланирован на 1 июня.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

Ранее Фьюри обратился с необычным предложением к Усику.