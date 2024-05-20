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В Британии прокомментировали скорость реагирования российский войск на угрозы ВСУ

Меркурис: российские военные за считанные секунды реагируют на угрозы ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что российские военные реагируют на угрозы со стороны ВСУ за считанные секунды. Об этом он рассказал на своем Youtube-канале.

«Артиллерия и авиация России полностью связаны с системой оперативного командования и могут за считанные секунды отреагировать на присутствие украинских войск или их позиций в каком-либо месте», — отметил аналитик.

До этого Меркурис говорил, что давление России на фронте вызывает отчаяние у ВСУ.

Меркурис полагает, что украинская армия значительно уступает количеством подразделениям РФ. Также он уверен, что в Киеве не верят в возможность с помощью новой мобилизации набрать достаточно новобранцев в ВСУ .

Он также говорил, что потеря населенного пункта Работино нанесла сильный удар по боевому духу украинских военнослужащих.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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