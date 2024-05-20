В Британии прокомментировали скорость реагирования российский войск на угрозы ВСУ

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что российские военные реагируют на угрозы со стороны ВСУ за считанные секунды. Об этом он рассказал на своем Youtube-канале.

«Артиллерия и авиация России полностью связаны с системой оперативного командования и могут за считанные секунды отреагировать на присутствие украинских войск или их позиций в каком-либо месте», — отметил аналитик.

До этого Меркурис говорил, что давление России на фронте вызывает отчаяние у ВСУ.

Меркурис полагает, что украинская армия значительно уступает количеством подразделениям РФ. Также он уверен, что в Киеве не верят в возможность с помощью новой мобилизации набрать достаточно новобранцев в ВСУ .

Он также говорил, что потеря населенного пункта Работино нанесла сильный удар по боевому духу украинских военнослужащих.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.