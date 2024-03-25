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ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли поселок Красное в Белгородской области

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Roman Chop/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом в своем в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, по предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. При этом в одном частном домовладении выбиты окна, осколками посечены фасад, кровля и забор, а также припаркованный рядом легковой автомобиль. Кроме того, повреждения получила крыша одного из зданий сельхозпредприятия, заявил чиновник.

Он добавил, что оперативные службы работают на месте.

25 марта Гладков сообщил, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль в Белгородском районе. Инцидент произошел на участке трассы между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори.

В этот же день певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что готова помочь жителям Белгорода после обстрелов.

По словам артистки, она намерена финансово помогать как фондам, так и отдельным жителям.

Ранее в России рассказали о росте эффективности систем ПВО на фоне атак ВСУ.

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