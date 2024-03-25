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В Сибири экстрасенсу, выманившему у клиентки миллионы рублей за приворот, вынесли приговор

В Новосибирске осудили экстрасенса, который выманил за приворот 5 млн рублей

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Суды общей юрисдикции Новосибирской области/VK

В Новосибирске признали виновным «экстрасенса Дмитрия», который обманул клиентку на миллионы рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Суд установил, что с 1 июля 2022 года по 16 июня 2023 года, мужчина, представившийся экстрасенсом, выманил у женщины, обратившейся к нему за услугами «по нормализации семейных отношений» более 5 млн рублей и ювелирные украшения общей стоимостью 300 тыс. рублей.

Мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также мошенник должен выплатить потерпевшей 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее россиянка лишилась земельного участка и 15 млн рублей из-за фото с паспортом.

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