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В США заявили, что Запад просчитался с планом ослабить Россию с помощью Украины

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Запад не смог ослабить Россию с помощью Украины

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Molly Riley/AP

Попытка Запада ослабить РФ при помощи конфликта на Украине привела к обратному результату, считает бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Об этом он заявил в интервью Dialogue works.

«Произошло противоположное. Россия гораздо сильнее любой страны Европы, которая подчиняется давлению США», — объяснил эксперт.

Макговерн считает, что разжигание конфликта со стороны НАТО — ошибка, а возможная отправка войск также завершится провалом, так как РФ не позволит сделать это безнаказанно.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США хотят сеять управляемый хаос и перекраивать миропорядок руками террористов.

Комментируя версию о том, что к совершению теракта в Подмосковье причастен ИГИЛ (организация запрещена в России), она указала на активную роль США в его формировании. Захарова также привела в пример то, как американская сторона «подпитывает» движение ХАМАС.

Ранее в США рассказали, когда планируется голосование о помощи Киеву.

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