Близкие Королевой рассказали о ее реакции на инцидент с номером в Кремле

Близкие российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой рассказали о ее реакции на инцидент с номером, вырезанным из телеверсии концерта ко Дню Победы в Кремлевском дворце. Об этом пишет mk.ru.

«Наташа, конечно, расстроилась, она не ожидала, что ее выступление вырежут, еще так тщательно к нему готовилась! Она к каждому выступлению подходит очень ответственно, а к концерту ко Дню Победы тем более», — рассказали в окружении.

Близкие уточнили, что в семье Королевой День Победы считают главным праздником.

«Когда на Украине начались «майданы», первую публично линчевали ее! Наташу же на родине фактически сразу внесли в список врагов народа!» — напомнили родные об отмене концерта Королевой в Киеве и внесении ее в черный список на Украине.

По словам близких, зрители на концерте встретили Королеву тепло и устроили ей продолжительные овации после исполнения песни о возвращении возлюбленного с войны.

Ко Дню Победы 9 мая Королева выступила в Кремле с песней, написанной Игорем Николаевым. Ее номер стоял после номера Григория Лепса. Однако зрители обнаружили, что композицию Королевой вырезали из телевизионной версии по неизвестной причине.

Ранее певца из Нидерландов отстранили от «Евровидения» из-за таинственного инцидента.