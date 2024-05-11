Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные нанесли удар по расположению ВСУ в Херсонской области

Лебедев: российские ВС ударили по расположению ВСУ в Токаревке под Херсоном

close
100%
Oleksandr Ratushniak/Reuters

Российские военнослужащие нанесли удар по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Токаревке в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, прилет был по пункту временной дислокации украинских военных, когда новоприбывшие ложились спать. А в соседнюю Тягинку «прилетело ствольной артиллерией», отменив планы по ротации.

Кроме того, при ударе по Херсону (контролируется ВСУ) было уничтожено несколько украинских операторов беспилотных летательных аппаратов, рассказал подпольщик.

Также Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удары по складам с боекомплектом ВСУ в Харькове и Харьковской области.

До этого он заявлял, что ВС РФ нанесли удары по путевой станции и расположению солдат ВСУ в населенных пунктах Снигиревского района Николаевской области.

По его словам, местные жители рассказали про удар в стороне путевой станции, где находятся цеха и ангары, используемые украинскими военными, как очень мощный. К 5:00 из Николаева в этот район приехали 10 машин скорой помощи, район ж/д вокзала Снигиревки оцеплен.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами