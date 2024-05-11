Российские военные нанесли удар по расположению ВСУ в Херсонской области

Российские военнослужащие нанесли удар по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Токаревке в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, прилет был по пункту временной дислокации украинских военных, когда новоприбывшие ложились спать. А в соседнюю Тягинку «прилетело ствольной артиллерией», отменив планы по ротации.

Кроме того, при ударе по Херсону (контролируется ВСУ) было уничтожено несколько украинских операторов беспилотных летательных аппаратов, рассказал подпольщик.

Также Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удары по складам с боекомплектом ВСУ в Харькове и Харьковской области.

До этого он заявлял, что ВС РФ нанесли удары по путевой станции и расположению солдат ВСУ в населенных пунктах Снигиревского района Николаевской области.

По его словам, местные жители рассказали про удар в стороне путевой станции, где находятся цеха и ангары, используемые украинскими военными, как очень мощный. К 5:00 из Николаева в этот район приехали 10 машин скорой помощи, район ж/д вокзала Снигиревки оцеплен.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».