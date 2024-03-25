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В России не станут ужесточать наказание за похищение детей во время войны

Кабмин РФ не одобрил усиление наказания за похищение детей во время войны

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Российское правительство сочло ненужным ужесточение законодательства в области, касающейся ответственности за похищение детей во время вооруженных конфликтов или мобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заключение кабмина.

«Дополнительное законодательное регулирование не требуется», — говорится в отзыве.

Законопроект был предложен несколькими сенаторами Совфеда. Документ предполагал усиление наказания за похищение детей при определенных условиях в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет с возможным ограничением свободы на срок до 4 лет.

В правительстве отметили, что совершение любого преступления при описанных условиях уже является отягчающим обстоятельством и учитывается при вынесении решений о наказании. Кроме того, существующая статья 126 УК РФ предусматривает ответственность за похищение несовершеннолетних.

До этого сообщалось, что правительство России пролонгировало на 2024 год ежемесячную материальную выплату участникам специальной военной операции (СВО) без подачи заявления.

Ранее кабмин подготовил новые меры для стабилизации рынка топлива.

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