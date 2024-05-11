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В Литве суд обязал учительницу русского языка выплатить компенсацию националисту

В Литве суд отклонил иск учительницы русского к оскорбившему ее националисту

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Ints Kalnins/Reuters

В Литве суд отклонил иск учительницы русского языка Жанны Борткевич к националисту Альгису Раманаускасу, который в соцсетях обозвал ее «ватой» и «русско-фашистской», и обязал женщину возместить ответчику судебные издержки. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

В своем иске Борткевич хотела, чтобы суд признал, что слова Раманаускаса унижают ее честь и достоинство. Учительница требовала, чтобы националиста обязали публично извиниться перед ней и удалить из аккаунта спорные записи, а также присудили ей возмещение судебных издержек.

Однако суд принял решение отклонить иск. Кроме того, он обязал Борткевич возместить Раманаускасу €4961 судебных издержек.

До этого директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев заявил, что Москва не имеет никакого морального права бросить в беде своих соотечественников, проживающих в странах Прибалтики. В связи с этим Россия не станет закрывать там свои посольства, добавил дипломат.

В конце апреля сообщалось, что российский автобус, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Тирасполь, остановили на границе с Литвой. По данным журналистов, литовские таможенники «отсеяли» 17 человек после того, как расспросили пассажиров о принадлежности Крыма, о российской спецоперации на Украине, а некоторых проверили на детекторе лжи.

Ранее в Литву не пустили вагон со знаком Z.

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