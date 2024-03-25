На ремонт ДнепроГЭС после обстрела уйдут годы

Восстановление Днепровской ГЭС займет годы, уверен гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота. Об этом он заявил журналистам украинского телеканала «Эспрессо».

«Поверхностный обзор дает понимание, что на восстановление до состояния проектного решения нужны годы», — сказал Сирота.

Глава госкомпании добавил, что более точную информацию он сможет назвать после разбора разрушенных конструкций, на который уйдет порядка недели. Однако Сирота уточнил, что уже может говорить о необходимости полного восстановления машинного зала и изготовлении с нуля ряда агрегатов — только на это может уйти 1,5-2 года. При этом в «Укргидроэнерго» пока не знают, в каком состоянии находятся четыре этажа внизу ГЭС.

22 марта по энергетической инфраструктуре Украины был нанесен массированный удар. Девять регионов страны атаковали 63 дрона и 88 ракет. Под ударом оказались гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области, там возник пожар. Харьков почти полностью остался без электричества.

Как объяснял глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов РФ Владимир Рогов, ДнепроГЭС обеспечивала более 10% суточного распределения электроэнергии Украины.

Ранее на ДнепроГЭС обнаружили масштабную утечку нефтепродуктов.