В РЖД заявили о повышенном спросе на билеты из Белгородской области

Компания РЖД контролирует ситуацию со спросом на железнодорожные билеты из Белгородской области и при необходимости увеличивает в составах количество вагонов. Об этом сообщает официальный новостной Telegram-канал РЖД.

В публикации уточняется, что для обеспечения большей гибкости планирования поездок в Белгородскую область и из нее с пассажиров, оформивших билеты от/до ряда крупных станций и решивших их сдать, не будут взиматься дополнительные сборы. Деньги будут возвращены им в полном объеме, в том числе по «невозвратному» тарифу. В списке — станции Белгород, Валуйки, Губкин, Новый Оскол.

Оформить возврат можно на сайте РЖД, в мобильном приложении «РЖД пассажирам» и в кассах дальнего следования.

23 марта стало известно, что после теракта в «Крокусе» в поездах ввели усиленные меры безопасности. Работники поездных бригад проходят дополнительные инструктажи по обеспечению безопасности в пути следования.

Ранее сообщалось, что пассажирам поездов с детьми предоставят новую льготу.