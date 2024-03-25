Беременная невеста сделала аборт, потому что жених отказался платить за нее выкуп

В Китае беременная невеста сделала аборт после того, как жених отказался платить за нее выкуп, пишет Asia One.

Как пишут СМИ, 35-летняя китаянка начала встречаться со своим парнем в августе 2023 года и через два месяца забеременела. Пара планировала сыграть свадьбу, но церемония сорвалась, когда женщина поняла, что семья жениха не будет платить ей $31 тысячу в качестве выкупа.

Позже невеста узнала, что мать жениха решила, что будет лучше, если она потратит эти деньги на ремонт дома. Этот факт возмутил беременную китаянку.

«Неужели ремонт важнее нашей свадьбы?» — спрашивала она у него.

После этого китаянка сделала аборт и рассталась с экс-женихом. Кроме того, женщина хотела получить от него деньги в качестве компенсации за прерывание беременности, но тоже получила отказ.

Ранее в Китае мужчина потребовал от жены $26 тысяч за аборт и развод спустя два месяца после свадьбы.