Россиянам объяснили, можно ли не отвечать на рабочие звонки в выходные

Сотрудники, согласно конституции и Трудовому кодексу, имеют право не отвечать на рабочие звонки во время отпуска, в выходные дни и после окончания рабочего времени, однако это будет зависеть от специфики труда. Об этом «Москве 24» рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

Так, например, быть на связи в нерабочие дни может быть необходимо журналистам, риелторам и ассистентам руководителя.

«Вовлеченность некоторых работников в рабочие процессы может предполагать необходимость оставаться на связи для решения оперативных задач, в том числе и в нерабочее время, если сотрудник согласен на такое. Однако он должен понимать, что подобное кратковременное взаимодействие, как правило, оплате не подлежит», — уточнила эксперт.

По ее словам, работодателям следует определить подобные нюансы еще на стадии трудоустройства. Если у них возникнет необходимость полноценного вовлечения сотрудника в рабочий процесс в нерабочее время, они должны будут соблюдать «соответствующую процедуру привлечения», заключила Захаренкова.

Опрос kp.ru до этого показал, что более трети (35%) россиян злятся, если им поступают рабочие звонки в нерабочее время, однако все же отвечают на них.

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