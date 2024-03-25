В Ростовской области произошло возгорание на ГРЭС

Возгорание произошло ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской государственной районной электростанции (ГРЭС). Об этом сообщает губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции. Пострадавших нет», — написал Голубев.

24 марта глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров сообщил, что несколько объектов инфраструктуры были повреждены в подконтрольных Украине районах Запорожской области.

Также глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении объекта инфраструктуры в регионе.

До этого стало известно, что в Одесской области на юге Украины повреждена инфраструктура.

Ранее премьер Украины сообщил о повреждении около 20 электроподстанций.