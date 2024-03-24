Пострадавшие в теракте в «Крокусе» начали получать первые компенсационные выплаты

Центр приема заявлений по выплатам пострадавшим жителям Москвы и Подмосковья в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» запустил работу на Краснопрудной улице, 13. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента труда и соцзащиты населения в Telegram-канале.

«С сегодняшнего дня в Москве и Московской области начали выплачивать единовременную материальную помощь пострадавшим в теракте», — говорится в сообщении.

В публикации уточняется, что за помощью могут обратиться граждане из всех регионов России. Социальные координаторы помогают в центре в Москве с оформлением компенсаций.

Кроме того, организованы горячие линии по вопросам получения денежных выплат по номеру +7 (495) 870-44-44, +7 (499) 975-23-33, +7 (498) 602-00-23.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). По последим данным, 137 человек погибли и 180 пострадали. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Ране очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».