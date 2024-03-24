Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пострадавшие в теракте в «Крокусе» начали получать первые компенсационные выплаты

В Москве начали выдавать материальную помощь раненым при теракте в «Крокусе»

close
100%
Dmitry Golubovich/Global Look Press

Центр приема заявлений по выплатам пострадавшим жителям Москвы и Подмосковья в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» запустил работу на Краснопрудной улице, 13. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента труда и соцзащиты населения в Telegram-канале.

«С сегодняшнего дня в Москве и Московской области начали выплачивать единовременную материальную помощь пострадавшим в теракте», — говорится в сообщении.

В публикации уточняется, что за помощью могут обратиться граждане из всех регионов России. Социальные координаторы помогают в центре в Москве с оформлением компенсаций.

Кроме того, организованы горячие линии по вопросам получения денежных выплат по номеру +7 (495) 870-44-44, +7 (499) 975-23-33, +7 (498) 602-00-23.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). По последим данным, 137 человек погибли и 180 пострадали. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Ране очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами