Путин поставил свечку за упокой погибших в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин поставил свечку за упокой погибших в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время теракта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, свечку президент поставил в церкви на территории резиденции в Ново-Огарево.

Накануне в пресс-службе Русской православной церкви (РПЦ) сообщили, что 24 марта во всех храмах Москвы пройдут литургии в память о жертвах трагедии в «Крокусе». Патриарх Кирилл порекомендовал оказать особое внимание пострадавшим и близким ушедших в результате теракта.

Глава РПЦ также поручил обеспечить повышенный уровень безопасности храмов в связи с трагедией.

В день теракта около 60 человек сумели укрыться в Никольском соборе Красногорска, когда террористы открыли стрельбу, рассказывали в Синодальном отделе по благотворительности РПЦ. Собор находится в 300 м от концертного зала.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. 23 марта в Брянской области задержали четверых человек, которые подозреваются в непосредственном участии в преступлении. Один из них заявил на допросе, что совершил теракт за деньги — 500 тысяч рублей.

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