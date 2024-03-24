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Сына и невестку владельца «СМ-клиники» разыскивают после теракта в «Крокусе»

Сын владельца «СМ-клиники» и его супруга пропали после теракта в «Крокусе»

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Сын владельца крупной сети многопрофильных медицинских центров «СМ-клиника» и его супруга исчезли после теракта в «Крокусе». Об этом в Telegram-канале сообщает газета «Известия», ссылаясь на собственные источники.

Согласно информации издания, Дмитрий и Ирина Смысловы находились в партере в момент начала инцидента. На данный момент их имена отсутствуют в списках погибших и пострадавших.

«Родные пары сдали анализы на ДНК», — сказано в публикации.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Мэр Москвы Сергей Собянин уже выразил соболезнования семьям погибших, все развлекательные мероприятия в столице в ближайшие выходные отменены. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».

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