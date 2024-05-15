Депутат заявил, что ВСУ стали чаще использовать «сложную технику» для ударов по РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали все чаще использовать для ударов по территории России «сложную технику». Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру».

В первую очередь, считает депутат, это связано с проблемами у ВСУ и с попытками получить больше оружия и средств от западных союзников, «показывая какие-то свои так называемые успехи».

По его словам, Великобритания «буквально вчера» дала разрешение Украине использовать поставляемое оружие против территории Крыма, что было раньше запрещено.

Атаки ВСУ, по мнению Чепы, — это попытка «некоего воздействия на Россию».

Утром 15 мая Минобороны РФ сообщило, что ночью средства противовоздушной обороны уничтожили десять дальнобойных ракет ATACMS над территорией Крымского полуострова.

Кроме того, над Белгородской областью сбили две ракеты Harm, две авиабомбы Hammer, два снаряда «Ольха» и девять беспилотников.

Ранее в Севастополе после сбития ATACMS предупредили о несдетонировавших суббоеприпасах.