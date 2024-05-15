Экс-сотрудник МВД помогал иностранцам получить документы РФ с помощью украинского паспорта

В Подмосковье экс-сотрудника миграционной службы подозревают в организации незаконной миграции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя подмосковного главка СК РФ Ольгу Врадий.

По версии правоохранителей, в период с июля по декабрь 2023 года бывший сотрудник миграционной службы выдал паспорта России 11 иностранным гражданам, среди них – люди из Узбекистана и Вьетнама.

Документы иностранцы получали по упрощенной форме, на основании фальшивого украинского паспорта с пропиской в Херсонской области. За «услуги» они платили от 400 до 700 тысяч рублей.

Всего правоохранители задержали 15 человек, в том числе и самих мигрантов.

«В зависимости от роли каждого они подозреваются в организации незаконной миграции, служебном подлоге и использовании заведомо подложного документа», – поделилась Врадий.

Возбуждено уголовное дело. Уже проведены обыски, специалисты изъяли у фигурантов фальшивые документы и мобильные телефоны.

Ранее в Оренбургской области обнаружили гражданина Вьетнама, который проживал на территории РФ без разрешающих документов в течение 14 лет.