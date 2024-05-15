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Рогов заявил, что на Украине зачищают сообщения о суперлинии обороны в Харьковской области

Рогов: Киев зачищает сообщения о суперлинии обороны в Харьковской области

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Sofiia Gatilova/Reuters

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов заявил, что в украинском информационном пространстве начали зачищать сообщения о суперлинии обороны ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«На подконтрольной режиму Зеленского территории идет информационная зачистка старых сообщений во время визита Зеленского в Харьковскую область, где говорилось о выстроенной суперлинии обороны», — пояснил Рогов.

Он добавил, что зачистка проводится в Telegram-каналах и социальных сетях.

До этого украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал изучить действия главкома ВСУ Александра Сырского по обороне Харьковщины.

По его словам, он намерен попросить спикера Рады Руслана Стефанчука изучить действия командования украинской армии в Харьковской области. В этом году план Украины заключается в том, чтобы удержать линию фронта, подчеркнул Гончаренко.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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