В Турции пообещали найти причастных к новой попытке госпереворота

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что в ближайшее время обнародует отчет по ситуации с новым заговором в отношении президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, некоторые силы в рядах правоохранительных органов предпринимают действия, которые направлены против лидера страны и турецкого правительства. Ерликая пообещал найти преступников, где бы они ни скрывались, и предоставить общественности результаты расследования попытки госпереворота в стране.

«Мы представим этот отчет общественности до мельчайших подробностей», — сказал он.

Накануне ночью президент республики Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и минюста после предупреждения о возможной попытке государственного переворота в рядах правоохранительных органов. Кроме того, в Турции ранее уволили и задержали сотрудников полиции в Управлении безопасности Анкары по обвинению в связях с преступной организацией.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле после демонстраций арестовали почти 40 человек.