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Глава Крыма впервые высказался о новом министре обороны Белоусове

Аксенов: принципы работы главы МО РФ Белоусова приведут к позитивным изменениям

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Озвученные новым министром обороны РФ Андреем Белоусовым принципы работы помогут добиться позитивных изменений, уверен глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом он заявил в разговоре с журналистами, его цитирует РИА Новости.

«Когда на уровень принятия решений приходит информация, основанная на вранье, ничего хорошего ждать не стоит. Если принципа, который озвучил новый глава Минобороны, будут придерживаться все, мы скоро увидим большие позитивные изменения», — сказал Аксенов.

Он отметил, что лично знаком с министром, а Белоусов бывал в Крыму с 2014 года. По словам руководителя республики, главу Минобороны можно охарактеризовать как эффективного и грамотного управленца, способного выявить корень проблем.

14 мая Белоусов выступил в Совете Федерации, где заявил, что руководствуется принципом «ошибаться можно, врать нельзя».

12 мая президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова главой Минобороны, освободив от этой должности Сергея Шойгу.

Ранее Белоусов назвал главные приоритеты на новом посту.

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