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В МИД РФ заявили, что иностранные наемники станут целью ВС РФ

Захарова: иностранные наемники неизбежно станут целью для российских военных

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что иностранные наемники обязательно станут целью ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что таким образом Захарова прокомментировала заявления эстонских властей об отправке военных на Украину.

«Любое поставляемое ... киевскому режиму оружие рассматривается Вооруженными силами Российской Федерации как законная военная цель и подлежит уничтожению. Аналогично иностранные наемники неизбежно станут целями для российских вооруженных сил», — пояснила Захарова.

До этого министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью ERR опроверг заявление советника президента страны о размышлениях об отправке войск на запад Украины.

С подобной идеей выступила Франция, призвав сделать «что-то большее» для Украины. Однако с тех пор в теме отправки военных из стран Европы «нет ничего нового», заверил Певкур.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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