Минфин США пригрозил Raiffeisen ограничениями из-за работы банка в России

Raiffeisen Bank International получил предупреждение от министерства финансов США. Регулятор пригрозил банку ограничить его доступ к американской финансовой системе из-за присутствия в России. Об этом пишет Reuters.

Письмо было отправлено 6 мая. В нем заместитель министра финансов США Уолли Адеймо выразил обеспокоенность по поводу работы RBI в РФ, а также относительно планируемой покупки доли в строительном концерне Strabag, который ранее контролировал попавший под санкции российский бизнесмен Олег Дерипаска. Сделка была отменена Raiffeisen через несколько дней после получения письма.

Предупреждение американского минфина усиливает давление на Raiffeisen, который является важным финансовым мостом для российских граждан и компаний на Запад. Большинство международных платежей осуществляется именно через австрийский банк. Также свою работу в РФ продолжает итальянский UniCredit.

Ранее сообщалось, что бизнес в России принес Raiffeisen рекордные доходы.