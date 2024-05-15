Глава Минздрава упомянул список запрещенных для водителей лекарств

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что список якобы запрещенных препаратов для водителей, опубликованный СМИ, является предупредительным, сообщает РИА Новости.

«Этот список не носит никакого нормативного регулирования. Это выборка, которую делали эксперты из инструкций препаратов», — сказал Мурашко журналистам.

Он пояснил, что перечень имеет лишь предупредительный характер.

13 мая в социальных сетях появился обширный список лекарственных препаратов, после применения которых водителям запрещено садиться за руль. В список, в частности, вошли популярные лекарства, в которых содержатся ухудшающие внимание седативные и психотропные вещества, наркотические анальгетики и этиловый спирт.

В Минздраве подчеркнули, что представленный список не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение. В действующем российском законодательстве не содержится положений, которыми устанавливается соответствующий перечень.

До этого россиянам рассказали, какие препараты должны быть в автомобильной аптечке.

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