Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгороде рассказали о повреждениях после обстрелов ВСУ

Губернатор Гладков: за сутки в Белгороде повреждены более 200 квартир

close
100%
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о последствиях обстрела региона Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Он отметил, что с 7 утра 23 марта до 7 утра 24 марта город Белгород подвергся двум воздушным атакам со стороны ВСУ. По его словам, в результате налетов были повреждены 214 квартир, 34 частных домовладения, одна хозпостройка, три социальных объекта и девять хозяйственных субъектов. Кроме того, повреждено 40 автомобилей.

По его словам, в Грайворонском городском округе за сутки в результате обстрелов пострадали два человека.

Также Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Муром Шебекинского городского округа в Белгородской области. В результате атаки пострадал мужчина, который в тот момент находился в саду на улице. Пострадавшего доставили в городскую больницу, ему оказывают помощь.

Ранее в Севастополе зафиксировали попадания по жилым домам.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами