В Белгороде рассказали о повреждениях после обстрелов ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о последствиях обстрела региона Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Он отметил, что с 7 утра 23 марта до 7 утра 24 марта город Белгород подвергся двум воздушным атакам со стороны ВСУ. По его словам, в результате налетов были повреждены 214 квартир, 34 частных домовладения, одна хозпостройка, три социальных объекта и девять хозяйственных субъектов. Кроме того, повреждено 40 автомобилей.

По его словам, в Грайворонском городском округе за сутки в результате обстрелов пострадали два человека.

Также Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Муром Шебекинского городского округа в Белгородской области. В результате атаки пострадал мужчина, который в тот момент находился в саду на улице. Пострадавшего доставили в городскую больницу, ему оказывают помощь.

Ранее в Севастополе зафиксировали попадания по жилым домам.