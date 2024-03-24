Названо число госпитализированных после теракта в «Крокусе»

Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила о 92 госпитализированных после теракта в «Крокус Сити Холле». Ее слова приводит агентство ТАСС.

Сообщается, что еще 27 пострадавших благополучно выписались. При этом семеро госпитализированных находятся в крайне тяжелом состоянии.

До этого владелец Крокуса Агаларов объяснил, почему охрана не смогла защитить людей.

Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов в разговоре с журналистами заявил, что никакая служба безопасности не сможет противостоять террористам, которые вооружены автоматами.

Сын Араза Агаларова, певец и бизнесмен Эмин, добавил, что охранники делали все возможное, чтобы спасти людей.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».