В новосибирском детском саду выявили случаи отравления сальмонеллезом

В детском саду №95 города Новосибирска выявили случаи отравления сальмонеллезом. Об этом пишет NGS.RU.

Сообщается, что на синдромы заболевания пожаловались четверо детей — у них поднялась температура и началась рвота и диарея. Двоих детей госпитализировали, им поставили диагноз «сальмонеллез». Отмечается, что до постановки диагноза дети не были знакомы и не контактировали.

После публикации сообщения о возможном отравлении в детском саду прокуратура заявила о проверке.

До этого врач заявил, что дети, посещающие сад, реже болеют в начальной школе, поскольку «домашнему» ребенку зачастую просто негде познакомиться с многообразием вирусов, с которыми дети знакомятся в саду.

Также, по словам педиатра, если дома ребенок полностью зависит от родителей (мамы, папы, бабушки), то во время пребывания в детском саду у него нет возможности попросить их о помощи. Так ребенок учится управлять своим поведением. По мнению многих мам, именно в садике ребенок освоил горшок или научился самостоятельно есть без посторонней помощи.

Ранее в Австралии ядовитая змея укусила мужчину в детском саду.