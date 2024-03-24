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Москвичам пообещали дождливую погоду в воскресенье

Дождливая погода и до плюс 9 градусов ожидается в Москве в воскресенье

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Москве в воскресенье, 24 марта, ожидается дождливая погода и до 9 градусов тепла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Ожидается облачная погода, утром местами дымка, туман, морось, во второй половине дня временами обложные дожди – 5-7 миллиметров, что составляет почти 1/5 от месячной нормы», — сообщил он.

Ветер порывистый, южной четверти, он составит 4-9 м/с. Атмосферное давление 733 мм ртутного столба. В столице ожидается от 6 до 9 градусов тепла, в Подмосковье от 5 до 10 градусов.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в Москве на следующей неделе ухудшатся погодные условия: будут идти дожди с примесью мокрого снега, при этом немного похолодает. Температура воздуха, по прогнозу Шувалова, в ночные часы опустится ближе к нулю, а днем не поднимется выше 4-5 градусов. В основном будет пасмурно, осадки — дождь с мокрым снегом.

Ранее стало известно, что дождливая погода может улучшить внимание и память.

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